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Егорова Евдокия Павловна

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Место рождения

Мостища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.07.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1845 ст.

Отец: не указан

Мать: Серова Дросида Семеновна

Мостища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
возможно, Манаковы в Бирюлево – ее родные, прихожане Спасопреображенской Бруснишенской (Бруснитенской) церкви Вологодского уезда - на свадьбе Манакова Василия Николаевича - младшие сыновья Евдокии, Ма... Показать все
Бракосочетание
1874

Муж: Егоров Павел Антонович

Бобылино, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Егоров Александр Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Антонович

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1879 ст.

Сын: Егоров Григорий Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Антонович

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Егоров Галактион Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Антонович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Егоров Макарий Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Антонович

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
в списках избирателей 1917 г по Вологде - есть -запись по адресу Н.Фроловская, 9 - проживала с сыном Галактионом Павловичем Егоровым и невесткой Софией
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