Егорова Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения29.07.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1845 ст.
Отец: не указан
Мать: Серова Дросида Семеновна
возможно, Манаковы в Бирюлево – ее родные, прихожане Спасопреображенской Бруснишенской (Бруснитенской) церкви Вологодского уезда - на свадьбе Манакова Василия Николаевича - младшие сыновья Евдокии, Ма... Показать все
Бракосочетание
1874
Бобылино, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Егоров Александр Павлович
Отец ребёнка: Егоров Павел Антонович
Рождение ребёнка
02.03.1879 ст.
Отец ребёнка: Егоров Павел Антонович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Егоров Галактион Павлович
Отец ребёнка: Егоров Павел Антонович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Егоров Павел Антонович
Смерть
Неизвестно
в списках избирателей 1917 г по Вологде - есть -запись по адресу Н.Фроловская, 9 - проживала с сыном Галактионом Павловичем Егоровым и невесткой Софией