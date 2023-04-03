Карп Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1650 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Филипп Васильев

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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