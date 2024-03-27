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Унагаев Иван Иванович

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагул

Дата рождения

1918

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Унагаев Иван

Мать: Унагаева Павлина

Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Военная награда
Неизвестно
Унагаев Иван Иванович. Орден Славы III степени Мл. сержант __.__.1918, Место службы: 1 опулабр 36 А ЗабФ. Награждение
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39519893/
Смерть
1970
с.Шерагол Бурятия
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