Унагаев Иван Иванович
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Дата рождения1918
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Унагаев Иван
Мать: Унагаева Павлина
Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Военная награда
Неизвестно
Унагаев Иван Иванович. Орден Славы III степени Мл. сержант __.__.1918, Место службы: 1 опулабр 36 А ЗабФ. Награждение
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39519893/
Смерть
1970
с.Шерагол Бурятия