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Коробкин Вениамин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1930

Дата смерти

22.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1930

Отец: Коробкин Василий Яковлевич

Мать: Коробкина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
31.03.1960

Сын: Коробкин Вячеслав Вениаминович

Мать ребёнка: Коробкина Людмила Александровна

Рождение ребёнка
02.11.1962

Дочь: Корочкина Марина Вениаминовна

Мать ребёнка: Коробкина Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкина Людмила Александровна

Смерть
22.07.2006
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
рак предстательной железы
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