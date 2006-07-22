Коробкин Вениамин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1930
Дата смерти22.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1930
Рождение ребёнка
31.03.1960
Сын: Коробкин Вячеслав Вениаминович
Мать ребёнка: Коробкина Людмила Александровна
Рождение ребёнка
02.11.1962
Дочь: Корочкина Марина Вениаминовна
Мать ребёнка: Коробкина Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2006
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
рак предстательной железы