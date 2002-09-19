(Нестерова Грекова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нестерова Грекова) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
21.01.1964

Сын: Греков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Греков Владимир Михайлович

Смерть
19.09.2002

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