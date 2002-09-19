(Нестерова Грекова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Греков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
21.01.1964
Сын: Греков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Греков Владимир Михайлович
Смерть
19.09.2002