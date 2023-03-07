Челнокова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова Пелагея Васильевна

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Место рождения

Аделино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1858

Дочь: Ульяна Ларионовна

Отец ребёнка: Челноков Ларион Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челноков Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Челноков Ларион Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Ирина Ларионовна

Отец ребёнка: Челноков Ларион Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челноков Даниил Ларионович

Отец ребёнка: Челноков Ларион Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челноков Егор Ларионович

Отец ребёнка: Челноков Ларион Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Ларион Макарович

Смерть
Неизвестно
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