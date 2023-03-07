Челнокова Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1858
Дочь: Ульяна Ларионовна
Отец ребёнка: Челноков Ларион Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челноков Андрей Ларионович
Отец ребёнка: Челноков Ларион Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Ирина Ларионовна
Отец ребёнка: Челноков Ларион Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челноков Даниил Ларионович
Отец ребёнка: Челноков Ларион Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Челноков Ларион Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно