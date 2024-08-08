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Анна Филиппова

Место рождения

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.06.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.501, ЛЛ.62об-63 Брак №18 от 30 января 1906 года невеста: Деревни Новых Сосен крестьянка Анна Филиппова, православная, первым браком. возраст невесты 19 лет, 7 мес. 18 дн.
Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Муж: Пилюкшев Николай Спиридонов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.501, ЛЛ.62об-63 Брак №18 жених: Села Новых Маклауш крестьян Николай Спиридонов Пилекшов, православный, первым браком. возраст жениха 18 лет, 8 мес. 27 дн. невеста: Деревни Новых... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1914 ст.

Сын: Пилюкшев Димитрий Николаев

Отец ребёнка: Пилюкшев Николай Спиридонов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.125об-126 родители: Села Нового Маклауша запасный рядовой Николай Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анна Филиппова, оба православные.
Смерть
Неизвестно

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