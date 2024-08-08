Анна Филиппова
Место рождения
Дата рождения12.06.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.06.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.501, ЛЛ.62об-63 Брак №18 от 30 января 1906 года невеста: Деревни Новых Сосен крестьянка Анна Филиппова, православная, первым браком. возраст невесты 19 лет, 7 мес. 18 дн.
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.501, ЛЛ.62об-63 Брак №18 жених: Села Новых Маклауш крестьян Николай Спиридонов Пилекшов, православный, первым браком. возраст жениха 18 лет, 8 мес. 27 дн. невеста: Деревни Новых... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1914 ст.
Сын: Пилюкшев Димитрий Николаев
Отец ребёнка: Пилюкшев Николай Спиридонов
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.125об-126 родители: Села Нового Маклауша запасный рядовой Николай Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анна Филиппова, оба православные.
Смерть
Неизвестно