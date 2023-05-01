Фетисов Никандр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Никандр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фетисов Андрей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1890

Сын: Фетисов Сергей Никандрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1896

Сын: Фетисов Василий Никандрович

Мать ребёнка: Фетисова Марина

Рождение ребёнка
09.11.1900

Дочь: Домрачева Степанида Никандровна

Мать ребёнка: Фетисова Марина

Рождение ребёнка
1902

Сын: Фетисов Владимир Никандрович

Мать ребёнка: Фетисова Марина

Рождение ребёнка
18.03.1904

Дочь: Бельтюгова Мария Никандровна

Мать ребёнка: Фетисова Марина

Рожинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетисова Марина

Смерть
Неизвестно
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