Фетисов Никандр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фетисов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1890
Сын: Фетисов Сергей Никандрович
Рождение ребёнка
30.12.1896
Сын: Фетисов Василий Никандрович
Мать ребёнка: Фетисова Марина
Рождение ребёнка
09.11.1900
Дочь: Домрачева Степанида Никандровна
Мать ребёнка: Фетисова Марина
Рождение ребёнка
1902
Сын: Фетисов Владимир Никандрович
Мать ребёнка: Фетисова Марина
Рождение ребёнка
18.03.1904
Дочь: Бельтюгова Мария Никандровна
Мать ребёнка: Фетисова Марина
Рожинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фетисова Марина
Смерть
Неизвестно