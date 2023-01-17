Гурьев (Таисин) Георгий Тихонович
Место рождения
Дата рождения10.05.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1893 ст.
Отец: Таисин Тихон Фёдорович
Калужской губернии и уезда Бобровской волости, деревни Воинки крестьянин Тихон Фёдорович Таисин и его жена Улита Прокопьевна Восприемники: крестьянин деревни Воинка Павел Фёдорович Таисин и вдова Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно