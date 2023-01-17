Гурьев (Таисин) Георгий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьев (Таисин) Георгий Тихонович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

10.05.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1893 ст.

Отец: Таисин Тихон Фёдорович

Мать: Таисина Иулита Прокопьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Калужской губернии и уезда Бобровской волости, деревни Воинки крестьянин Тихон Фёдорович Таисин и его жена Улита Прокопьевна Восприемники: крестьянин деревни Воинка Павел Фёдорович Таисин и вдова Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно
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