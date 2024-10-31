Бондарева (Яковлева) Марфа Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиДо 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарева Мария Ивлиева
Отец ребёнка: Бондарев Иов Иванов
Бракосочетание
1885 ст.
Муж: Бондарев Иов Иванов
Рождение ребёнка
16.09.1885
Сын: Бондарев Иван Ивлиев
Отец ребёнка: Бондарев Иов Иванов
Смерть
До 1886