Бондарева (Яковлева) Марфа Ларионова Около 1867 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарева (Яковлева) Марфа Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

До 1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарева Мария Ивлиева

Отец ребёнка: Бондарев Иов Иванов

Бракосочетание
1885 ст.

Муж: Бондарев Иов Иванов

Рождение ребёнка
16.09.1885

Сын: Бондарев Иван Ивлиев

Отец ребёнка: Бондарев Иов Иванов

Смерть
До 1886

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