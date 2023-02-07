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(Сироткина) Раиса Николаевна
(Сироткина) Раиса Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1952
Дата смерти
07.02.2023
Пол
Женский
Отец
Сироткин Николай Семенович
1925 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1952
Отец:
Сироткин Николай Семенович
Мать:
?
Смерть
07.02.2023
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