(Сироткина) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сироткина) Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1952

Дата смерти

07.02.2023

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1952

Отец: Сироткин Николай Семенович

Мать: ?

Смерть
07.02.2023
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