Бенцианова (Вышинский (Вышкин)) Софа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенцианова (Вышинский (Вышкин)) Софа

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

18.08.1924

Дата смерти

02.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1924

Отец: Вышинский (вышкин) Вульф

Мать: Ида

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
07.01.1949

Муж: Бенцианов Иосиф Семенович

Гусев, Гусевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
16.06.1950

Сын: Бенцианов Михаил

Отец ребёнка: Бенцианов Иосиф Семенович

Гусев, Гусевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
08.11.1954

Сын: Бенцианов Владимир

Отец ребёнка: Бенцианов Иосиф Семенович

Гусев, Гусевский, Калининградская область
Смерть
02.01.1995
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