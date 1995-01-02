Бенцианова (Вышинский (Вышкин)) Софа
Место рождения
Дата рождения18.08.1924
Дата смерти02.01.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1924
Отец: Вышинский (вышкин) Вульф
Мать: Ида
Бракосочетание
07.01.1949
Рождение ребёнка
16.06.1950
Сын: Бенцианов Михаил
Отец ребёнка: Бенцианов Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
08.11.1954
Сын: Бенцианов Владимир
Отец ребёнка: Бенцианов Иосиф Семенович
Смерть
02.01.1995