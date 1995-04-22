Шеметова (Костенко) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Костенко) Полина

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Место рождения

с.Верх-Каргат, Здвинского р-на, Новосибирской области, СССР

Дата рождения

12.06.1922

Дата смерти

22.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Верх-Каргат, Здвинского р-на, Новосибирской области, СССР
Работа или профессия
25.08.1939
Верх-Каргат, Здвинского района Новосибирской обл.
Назначена учителем начальных классов в Верх-Каргатскую НСШ Здвинского района Новосибирской обл. | Должность: Назначена учителем начальных классов в Верх-Каргатскую НСШ Здвинского района Новосибирской ... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеметов (шеметов) Николай

Работа или профессия
01.08.1941
Совхоз №299 ферма №1 Здвинского района Новосибирской области
Назначена учителем начальных классов семилетней школы в совхозе №299, ферма №1 Здвинского района Новосибирской области | Должность: Назначена учителем начальных классов семилетней школы в совхозе №299... Показать все
Работа или профессия
25.08.1942
Баган, Андреевский р-н Новосибирской обл
Назначена учителем начальных классов в Баганскую среднюю школу Андреевского района Новосибирской области | Должность: Назначена учителем начальных классов в Баганскую среднюю школу Андреевского района... Показать все
Бракосочетание
21.10.1948

Муж: Шеметов (шеметов) Николай

Приишимский РайЗАГС с Боголюбово Сев. Каз. обл
Рождение ребёнка
08.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеметов (шеметов) Николай

село Щучье, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области, Казахская СССР
Рождение ребёнка
11.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеметов (шеметов) Николай

село Щучье, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области, Казахская СССР
Рождение ребёнка
20.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеметов (шеметов) Николай

СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Назначена учителем начальных классов в Баганскую среднюю школу Андреевского района Новосибирской области
Смерть
22.04.1995
поселок Аргаяш, Челябинской области, Россия
Похороны
Неизвестно
поселок Аргаяш, Челябинской области, СССР
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