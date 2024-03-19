Полякова (Коновалова) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Коновалова) Федосья Ивановна

Место рождения

Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Коновалов Иван Иванович

Мать: Коновалова Анна Ивановна

Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рось Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Поляков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Поляков Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
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