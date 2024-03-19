Полякова (Коновалова) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Коновалов Иван Иванович
Мать: Коновалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рось Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Поляков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Поляков Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область