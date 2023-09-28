Субботин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1925
Дочь: Субботина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Августа (Гутя) Алексеевна
Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просветова Капиталина (Капа) Алексеевна
Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболоцкая Антонина (Тоня) Алексеевна
Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Аркадий Алексеевич
Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно