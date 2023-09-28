Субботин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1925

Дочь: Субботина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Августа (Гутя) Алексеевна

Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просветова Капиталина (Капа) Алексеевна

Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболоцкая Антонина (Тоня) Алексеевна

Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Аркадий Алексеевич

Мать ребёнка: Зверева Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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