Дубков Игнатий Гордеев
Место рождения
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Дубков Гордей Васильев
Мать: Дубкова Жена 1
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Степанида Игнатьева
Мать ребёнка: Дубкова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Дубкова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Дубкова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дубков Ксенофонт Игнатьев
Мать ребёнка: Дубкова Афимья Никитина