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Дубков Игнатий Гордеев

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Дубков Гордей Васильев

Мать: Дубкова Жена 1

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Степанида Игнатьева

Мать ребёнка: Дубкова Афимья Никитина

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дубков Харитон Игнатьев

Мать ребёнка: Дубкова Афимья Никитина

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дубков Максим Игнатьев

Мать ребёнка: Дубкова Афимья Никитина

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дубков Ксенофонт Игнатьев

Мать ребёнка: Дубкова Афимья Никитина

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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