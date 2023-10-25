Федюкина Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1991
Рождение ребёнка
10.11.2010
Сын: Минаев Александр Игоревич
Отец ребёнка: Федюкин Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
27.08.2014
Дочь: Минаева Кристина Игоревна
Отец ребёнка: Федюкин Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
13.07.3013
Сын: Федюкин Максим Викторович
Отец ребёнка: Федюкин Виктор Юрьевич