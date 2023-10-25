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Федюкина Светлана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1991

Отец: Печников Михаил Юрьевич

Мать: Печникова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
10.11.2010

Сын: Минаев Александр Игоревич

Отец ребёнка: Федюкин Виктор Юрьевич

Рождение ребёнка
27.08.2014

Дочь: Минаева Кристина Игоревна

Отец ребёнка: Федюкин Виктор Юрьевич

Рождение ребёнка
13.07.3013

Сын: Федюкин Максим Викторович

Отец ребёнка: Федюкин Виктор Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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