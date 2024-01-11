Рустямов Рауль
Место рождения?
Дата рожденияОколо 1944
Дата смертиОколо 2014
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944
Мать: Мадина Сахиевна
?
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2014
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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