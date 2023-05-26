Моисеенко Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1885
Сын: Моисеенко Анисим Онисим Михайлович
Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1891
Сын: Моисеенко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1895
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.05.1897
Сын: Моисеенко Борис Михайлович
Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1899
Сын: Моисеенко Кондрат Михайлович
Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1906
Сын: Моисеенко Федор Михайлович
Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Гаврил Михайлович
Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно