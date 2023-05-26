Моисеенко Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашура Шандра Максим Михаил Прокофьевич

Мать: Шашура Шандра Ульяна Наумовна

Рождение ребёнка
14.02.1885

Сын: Моисеенко Анисим Онисим Михайлович

Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1891

Сын: Моисеенко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
27.02.1895

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
02.05.1897

Сын: Моисеенко Борис Михайлович

Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Моисеенко Кондрат Михайлович

Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Моисеенко Федор Михайлович

Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Гаврил Михайлович

Отец ребёнка: Моисеенко Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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