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Хазов Геннадий Фёдорович

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Место рождения

Мыс, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.11.1939

Дата смерти

08.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1939

Отец: не указан

Мать: Хазова Александра Дмитриевна

Мыс, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.02.1965

Сын: Хазов Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Хазова Антонина Николаевна

Костома, Рылеевская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1969

Дочь: Хазова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Хазова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазова Антонина Николаевна

Смерть
08.05.2005
Чистые Боры, Буйский муниципальный район, Костромская область
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