Хазов Геннадий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения11.11.1939
Дата смерти08.05.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.02.1965
Сын: Хазов Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Хазова Антонина Николаевна
Костома, Рылеевская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1969
Дочь: Хазова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Хазова Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.2005
Чистые Боры, Буйский муниципальный район, Костромская область