Богдановская Марфа Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогдановская Марфа Антоновна

Богдановская Марфа Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1854

Сын: Богдановский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Богдановский Иван Козьмич

Шахматово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богдановский Иван Козьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close