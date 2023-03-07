Покрышкина Марья Климонтова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Покрышкин Владимир Моисеев
Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Параскева Моисеева
Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Федосья Моисеева
Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835