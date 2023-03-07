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Покрышкина Марья Климонтова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Покрышкин Владимир Моисеев

Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Параскева Моисеева

Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Покрышкин Анисим Моисеев

Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Федосья Моисеева

Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Покрышкин Кирилл Моисеев

Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Покрышкин Трофим Моисеев

Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Покрышкин Сергей Моисеев

Отец ребёнка: Покрышкин Моисей Захаров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Моисей Захаров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1835
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