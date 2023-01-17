Усатов (Николаенко) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усатов (Николаенко) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

14.03.1904

Дата смерти

12.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904

Отец: Николаенко Андрей Данилович

Мать: Николаенко Аграфина Гавриловна

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.12.1923

Дочь: Бушуева Анна Филипповна

Отец ребёнка: Усатов Филипп Васильевич

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Усатов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Усатов Филипп Васильевич

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.09.1929

Сын: Усатов Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Усатов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1936

Дочь: Белоносова Зинаида Филипповна

Отец ребёнка: Усатов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
02.06.1940

Дочь: Шутова Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Усатов Филипп Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усатов Филипп Васильевич

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
12.04.1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Захоронена - Нижнеисетское кладбище г.Екатеринбурга.
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