Усатов (Николаенко) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1904
Дата смерти12.04.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904
Рождение ребёнка
03.12.1923
Дочь: Бушуева Анна Филипповна
Отец ребёнка: Усатов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Усатов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1929
Сын: Усатов Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Усатов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1936
Дочь: Белоносова Зинаида Филипповна
Отец ребёнка: Усатов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1940
Дочь: Шутова Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Усатов Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Захоронена - Нижнеисетское кладбище г.Екатеринбурга.