Покрышкин Захар Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Покрышкин Максим Аввакумов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Агриппина Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Покрышкин Василий Захаров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1877