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Покрышкин Захар Максимов

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Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Покрышкин Максим Аввакумов

Мать: не указана

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Агриппина Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Покрышкин Василий Захаров

Мать ребёнка: не указана

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1877
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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