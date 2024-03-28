Сушкевич Макар Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Сушкевич Климент
Мать: не указана
Арест
22.04.1935
Источник «Белорусский мемориал» Белорус, образование начальное, единоличное хозяйство Арестован 22 апреля 1935г Приговорён: судебный орган 22 июня 1935г Обвинение: 72 УК БССР- антисоветская агитация П... Показать все
Смерть
Неизвестно