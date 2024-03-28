Сушкевич Макар Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкевич Макар Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Сушкевич Климент

Мать: не указана

Арест
22.04.1935
Источник «Белорусский мемориал» Белорус, образование начальное, единоличное хозяйство Арестован 22 апреля 1935г Приговорён: судебный орган 22 июня 1935г Обвинение: 72 УК БССР- антисоветская агитация П... Показать все
Смерть
Неизвестно

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