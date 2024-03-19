Чхало (Чхаленко) Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения10.02.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
10.02.1829
Отец: Чхало Кузьма Данилович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SC9-6?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Чхало Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна
Рождение ребёнка
02.08.1858
Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9F-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Чхало Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна
Рождение ребёнка
23.06.1861
Сын: Чхало Иван Иванович
Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9Z-R?cc=4133834
Рождение ребёнка
27.12.1862
Сын: Чхало Федор Иванович
Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q93-W?cc=4133834
Рождение ребёнка
19.08.1864
Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QMB-R?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Чхало Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна
Рождение ребёнка
04.08.1881
Дочь: Чхало Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-5PKX?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чхало Ксения Марковна
Смерть
Неизвестно