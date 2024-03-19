Чхало (Чхаленко) Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Чхаленко) Иван Кузьмич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

10.02.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1829

Отец: Чхало Кузьма Данилович

Мать: Чхало Христина Максимовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SC9-6?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Чхало Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.08.1858

Сын: Чхало Степан Иванович

Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9F-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Чхало Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.06.1861

Сын: Чхало Иван Иванович

Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9Z-R?cc=4133834
Рождение ребёнка
27.12.1862

Сын: Чхало Федор Иванович

Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q93-W?cc=4133834
Рождение ребёнка
19.08.1864

Сын: Чхало Самуил Иванович

Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QMB-R?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Чхало Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.08.1881

Дочь: Чхало Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чхало Ксения Марковна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-5PKX?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чхало Ксения Марковна

Смерть
Неизвестно
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