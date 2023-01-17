Поляков Александр Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Александр Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1903 по 1907
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
псоломщик | Единоверческая Покровская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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