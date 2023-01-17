Поляков Александр Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1903 по 1907
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
псоломщик | Единоверческая Покровская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана