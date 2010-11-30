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Пирогов Василий Герасимович

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Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

05.07.1934

Дата смерти

30.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1934

Отец: Пирогов Герасим Стефанович

Мать: Пирогова (черникова) Анна Андреевна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.07.1960

Дочь: Пирогова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Пирогова (дурова) Мария Андреевна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
26.12.1961

Дочь: Мартынова (пирогова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Пирогова (дурова) Мария Андреевна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.11.1964

Дочь: Олейник (пирогова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Пирогова (дурова) Мария Андреевна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.06.1967

Сын: Пирогов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Пирогова (дурова) Мария Андреевна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова (дурова) Мария Андреевна

Смерть
30.11.2010
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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