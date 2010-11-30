Пирогов Василий Герасимович
Место рождения
Дата рождения05.07.1934
Дата смерти30.11.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1934
Рождение ребёнка
22.07.1960
Дочь: Пирогова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Пирогова (дурова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
26.12.1961
Дочь: Мартынова (пирогова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Пирогова (дурова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
24.11.1964
Дочь: Олейник (пирогова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Пирогова (дурова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
04.06.1967
Мать ребёнка: Пирогова (дурова) Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2010
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область