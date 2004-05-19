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Болтенкова Константин Александрович
Болтенкова Константин Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.2004
Пол
Мужской
Отец
Болтенков Александр Михайлович
1978 г.р.
Мать
Болтенкова (Замятина) Ирина Геннадьевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2004
Отец:
Болтенков Александр Михайлович
Мать:
Болтенкова Ирина Геннадьевна
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