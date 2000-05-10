Тюрина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Илья (&) Михайлович

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно
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