(Пинигина) Людмила Васильевна 14.03.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пинигина) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсагаев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.1974

Сын: Барсагаев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Барсагаев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1984

Дочь: (Барсагаева) Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Барсагаев Владимир Николаевич

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