(Пинигина) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1974
Сын: Барсагаев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Барсагаев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1984
Дочь: (Барсагаева) Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Барсагаев Владимир Николаевич