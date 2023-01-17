Окулов Алексей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1766 ст.
Дата смерти16.12.1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1766 ст.
Отец: Окулов Матвей Герасимвоич
Мать: Окулова Анна Алексеевна
Бракосочетание
1790
Рождение ребёнка
04.12.1791 ст.
Мать ребёнка: Окулова Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
03.09.1795 ст.
Дочь: Окулова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Окулова Прасковья Семёновна
Смерть
16.12.1821 ст.