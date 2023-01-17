Окулов Алексей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкулов Алексей Матвеевич

Окулов Алексей Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1766 ст.

Дата смерти

16.12.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1766 ст.

Отец: Окулов Матвей Герасимвоич

Мать: Окулова Анна Алексеевна

Бракосочетание
1790

Жена: Окулова Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
04.12.1791 ст.

Сын: Окулов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Окулова Прасковья Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1795 ст.

Дочь: Окулова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Окулова Прасковья Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.12.1821 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close