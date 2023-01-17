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Евдокия Максимова

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Место рождения

Логвиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим Давидов

Мать: Елена Яковлева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.03.1885

Сын: Алексей Яковов

Отец ребёнка: Яков Иванов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Меофий (?) Яковов

Отец ребёнка: Яков Иванов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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