Евдокия Максимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим Давидов
Мать: Елена Яковлева
Рождение ребёнка
10.03.1885
Сын: Алексей Яковов
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Меофий (?) Яковов
Отец ребёнка: Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно