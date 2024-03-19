Макарова (Горшкова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения15.11.1896 ст.
Дата смерти1961
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1896 ст.
Рождение ребёнка
06.06.1918
Сын: Комиссаров Михаил Петрович
Отец ребёнка: Комисаров Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
05.02.1924
Сын: Макаров Григорий Степанович
Отец ребёнка: Макаров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1929
Дочь: Прыгова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Макаров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Сергей Степанович
Отец ребёнка: Макаров Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961