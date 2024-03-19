Макарова (Горшкова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Горшкова) Александра Петровна

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Место рождения

Савино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.11.1896 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1896 ст.

Отец: Горшков Пётр Яковлевич

Мать: Горшкова Варвара Васильевна

Савино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.06.1918

Сын: Комиссаров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Комисаров Пётр Васильевич

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.02.1924

Сын: Макаров Григорий Степанович

Отец ребёнка: Макаров Степан Васильевич

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1929

Дочь: Прыгова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Макаров Степан Васильевич

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Степанович

Отец ребёнка: Макаров Степан Васильевич

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комисаров Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Степан Васильевич

Смерть
1961
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