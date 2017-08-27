Труфанов Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанов Валерий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1964

Дата смерти

27.08.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
27.08.2017
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