Ананiева (---) Александра Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнанiева (---) Александра Макарова

Ананiева (---) Александра Макарова

Место рождения

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: Макар Изотов

Мать: не указана

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
04.05.1880 ст.

Муж: Ананьев Дмитрий Егорович

Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости д. Льгова умершего крестьянина Георгiя Ананьева сынъ Димитрiй Егоровъ; вероисповеданiя Православнаго, первымъ бракомъ. 18 лет... Показать все
Восприемник
05.10.1885 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Солдатка Александра Макарова Ананiева была воспрiемником: 5 октября 1885 у Параскевы Iоаннъ Георгiевъ (д.Льгова) 56-25-264-121об-122
Рождение ребёнка
18.11.1887 ст.

Сын: Ананьевъ Александръ Димитрiевъ

Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова безсрочно-отпускной Димитрiй Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Александра Макарова, оба правосла... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1891 ст.

Сын: Ананьев Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова Запасный Армiи Димитрiй Георгiевъ Ананьевъ и законная жена его Александра Макарова, оба православно... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close