Ананiева (---) Александра Макарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1863 ст.
Отец: Макар Изотов
Бракосочетание
04.05.1880 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости д. Льгова умершего крестьянина Георгiя Ананьева сынъ Димитрiй Егоровъ; вероисповеданiя Православнаго, первымъ бракомъ. 18 лет... Показать все
Восприемник
05.10.1885 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Солдатка Александра Макарова Ананiева была воспрiемником: 5 октября 1885 у Параскевы Iоаннъ Георгiевъ (д.Льгова) 56-25-264-121об-122
Рождение ребёнка
18.11.1887 ст.
Сын: Ананьевъ Александръ Димитрiевъ
Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Егорович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова безсрочно-отпускной Димитрiй Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Александра Макарова, оба правосла... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1891 ст.
Отец ребёнка: Ананьев Дмитрий Егорович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова Запасный Армiи Димитрiй Георгiевъ Ананьевъ и законная жена его Александра Макарова, оба православно... Показать все
Смерть
Неизвестно