Темников Василий Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
21.04.?
Сын: Темников Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Темникова Агния Лагантьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Темникова Агния Лагантьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Темникова Агния Лагантьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно