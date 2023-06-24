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Темников Василий Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Темников Евграф Степанович

Мать: Темникова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.04.?

Сын: Темников Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Темникова Агния Лагантьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темникова Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Темникова Агния Лагантьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темникова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Темникова Агния Лагантьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова Агния Лагантьевна

Смерть
Неизвестно
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