Шестернина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Аполинария Михайловна
Отец ребёнка: Шестернин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Шестернин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Шестернин Петр Михайлович
Отец ребёнка: Шестернин Михаил Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно