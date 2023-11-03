Шестернина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Аполинария Михайловна

Отец ребёнка: Шестернин Михаил Порфирьевич

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Шестернин Михаил Порфирьевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Шестернин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Шестернин Михаил Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестернин Михаил Порфирьевич

Смерть
Неизвестно
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