Котова (Смирнова) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.10.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1941
Отец: Смирнов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
11.03.1975
Дочь: Смелкова Ольга Брониславовна
Отец ребёнка: Котов Бронислав Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1976
Дочь: Самойлова Лариса Брониславовна
Отец ребёнка: Котов Бронислав Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1979
Дочь: Базилевская Татьяна Брониславовна
Отец ребёнка: Котов Бронислав Васильевич