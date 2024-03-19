Котова (Смирнова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Смирнова) Клавдия Михайловна

Место рождения

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

07.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1941

Отец: Смирнов Михаил Ильич

Мать: Смирнова Евдокия Федоровна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1975

Дочь: Смелкова Ольга Брониславовна

Отец ребёнка: Котов Бронислав Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1976

Дочь: Самойлова Лариса Брониславовна

Отец ребёнка: Котов Бронислав Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1979

Дочь: Базилевская Татьяна Брониславовна

Отец ребёнка: Котов Бронислав Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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