Гумель Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумель Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1900

Дочь: Кох Клара Генриховна

Отец ребёнка: Кох Генрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кох Георг Генрихович

Отец ребёнка: Кох Генрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кох Луиза Генриховна

Отец ребёнка: Кох Генрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кох Лиля Генриховна

Отец ребёнка: Кох Генрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кох Юля Генриховна

Отец ребёнка: Кох Генрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кох Отилия Генриховна

Отец ребёнка: Кох Генрих

Смерть
1956
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