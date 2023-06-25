Гумель Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1900
Дочь: Кох Клара Генриховна
Отец ребёнка: Кох Генрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кох Георг Генрихович
Отец ребёнка: Кох Генрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кох Луиза Генриховна
Отец ребёнка: Кох Генрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кох Лиля Генриховна
Отец ребёнка: Кох Генрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кох Юля Генриховна
Отец ребёнка: Кох Генрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кох Отилия Генриховна
Отец ребёнка: Кох Генрих
Смерть
1956