Березова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1902 ст.
Сын: Березов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Березов Василий Васильевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно