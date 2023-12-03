Толстошеева Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1903
Дата смерти01.02.1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1903
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Воронцова Вера Петровна
Отец ребёнка: Воронцов Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
09.08.1926
Сын: Воронцов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Воронцов Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Воронцов Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
29.12.1929
Дочь: Воронцова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Воронцов Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Воронцова Анна Петровна
Отец ребёнка: Воронцов Пётр Спиридонович
Смерть
01.02.1984