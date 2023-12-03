Толстошеева Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстошеева Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1903

Дата смерти

01.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1903

Отец: Толостошеев Михаил Григорьевич

Мать: Панкратова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Воронцова Вера Петровна

Отец ребёнка: Воронцов Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
09.08.1926

Сын: Воронцов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Воронцов Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Воронцов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Воронцов Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
29.12.1929

Дочь: Воронцова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Воронцов Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Воронцова Анна Петровна

Отец ребёнка: Воронцов Пётр Спиридонович

Смерть
01.02.1984
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