(Касымова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касымова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Касымов Семен

Мать: Касымова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яров Иван

Отец ребёнка: Яров Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яров Василий

Отец ребёнка: Яров Захар

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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