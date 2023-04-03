(Касымова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Касымов Семен
Мать: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яров Иван
Отец ребёнка: Яров Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яров Василий
Отец ребёнка: Яров Захар
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно