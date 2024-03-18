Гладышева Екатерина Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812 ст.
Дата смерти21.10.1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Гладышев Иоанн Денисович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Гладышев Иоанн Денисович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Гладышев Иоанн Денисович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Отец ребёнка: Гладышев Иоанн Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1847 ст.