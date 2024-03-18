Гладышева Екатерина Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Екатерина Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

21.10.1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Гладышев Иоанн Денисович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Гладышев Иоанн Денисович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Гладышев Иоанн Денисович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Денисов Павел Иоанович

Отец ребёнка: Гладышев Иоанн Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Иоанн Денисович

Смерть
21.10.1847 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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