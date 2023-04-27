Горочная (Попова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Юлия Павловна
Отец ребёнка: Горочный Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горочный Евгений Павлович
Отец ребёнка: Горочный Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно