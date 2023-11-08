Щепалов Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1950
Отец: Щепалов Васильевич
Мать: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно