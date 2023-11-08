Щепалов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепалов Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1950

Отец: Щепалов Васильевич

Мать: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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