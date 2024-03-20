Ливеринова (Зайцева) Ольга Максимовна
Место рожденияРоссия, Ставропольский край
Дата рождения1892
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Зайцев Максим
Россия, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.06.1922
Дочь: Очкина Вера Кирилловна
Отец ребёнка: Ливеринов Кирилл Петрович
СССР, Кустанайская обл, Орджоникидзевский р-н, с. Адаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиль Анна
Отец ребёнка: Ливеринов Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ливеринов Михаил
Отец ребёнка: Ливеринов Кирилл Петрович
Смерть
1976