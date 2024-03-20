Ливеринова (Зайцева) Ольга Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливеринова (Зайцева) Ольга Максимовна

Место рождения

Россия, Ставропольский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Зайцев Максим

Мать: не указана

Россия, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.06.1922

Дочь: Очкина Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Ливеринов Кирилл Петрович

СССР, Кустанайская обл, Орджоникидзевский р-н, с. Адаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиль Анна

Отец ребёнка: Ливеринов Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ливеринов Михаил

Отец ребёнка: Ливеринов Кирилл Петрович

Смерть
1976
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