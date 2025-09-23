Селькова (Коваленко) Екатерина Павловна
женский, родилась 21.12.1985, Самара, Самара, Самарская область
МатьКоваленко (Мордяшова) Наталия Геннадьевна22.01.1959 г.р.
ОтецКоваленко Павел Эдуардович03.03.1953 г.р.
Супруги
Сельков Владимир Владимирович01.04.1971 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1985
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.08.2010
Муж: скрыто настройками приватности
г. Самара, Самарская область, Россия
Скрыто настройками приватности
Развод
Около 21.05.2019
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.09.2021
Москва, город федерального значения Москва
Родилась в г. Куйбышев. с 1992 г. Самара