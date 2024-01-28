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Благовещенский Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Горецкая Людмила Семеновна

Мать ребёнка: Благовещенская Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Благовещенский Аркадий Семенович

Мать ребёнка: Благовещенская Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Листикова Маргарита Семеновна

Мать ребёнка: Благовещенская Ольга Константиновна

Смерть
1964
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