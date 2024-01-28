Благовещенский Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Горецкая Людмила Семеновна
Мать ребёнка: Благовещенская Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Благовещенский Аркадий Семенович
Мать ребёнка: Благовещенская Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Листикова Маргарита Семеновна
Мать ребёнка: Благовещенская Ольга Константиновна
Смерть
1964