Ефимья Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья Кондратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

14.01.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1870 ст.

Сын: Иван Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Матвеев

Дроздово, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1875 ст.

Дочь: Степанида Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Матвеев

Дроздово, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1883

Сын: Федор Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Матвеев

Смерть
14.01.1893 ст.
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