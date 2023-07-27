Ефимья Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти14.01.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1870 ст.
Сын: Иван Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Матвеев
Рождение ребёнка
07.11.1875 ст.
Дочь: Степанида Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Матвеев
Рождение ребёнка
14.04.1883
Сын: Федор Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Матвеев
Смерть
14.01.1893 ст.